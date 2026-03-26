Tužilaštvo u Zaječaru odbacilo krivičnu prijavu novinara Miljka Stojanovića protiv načelnika policije

Javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru doneo je rešenje kojim se odbacuje krivična prijava novinara Miljka Stojanovića, podneta Policijskoj upravi u Zaječaru protiv načelnika PU Zaječar i oficira saobraćajne policijske ispostave PU Zaječar.

Kako se navodi, Miljko Stojanović je podneo Policijskoj upravi u Zaječaru krivičnu prijavu zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, u kojoj je naveo da je bio radno angažovan kao novinar 11.10.2025. godine, na direktnom prenosu dva skupa građana koji su se održavali u Zaječaru, piše Glas Zaječara. Tada se nalazio u Ulici Svetozara Markovića, kod Gradske biblioteke, gde je došlo do guranja između policije i građana, pa se približio da bi sačinio bolji snimak,