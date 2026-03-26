Promena vremena u Srbiji: toplo i vetrovito sa kišom, obilnim padavinama i osetnim zahlađenjem

Naslovi.ai pre 1 sat

Danas toplo i vetrovito sa južnim vetrom, posle podne naoblačenje i kiša, dok se od petka očekuju obilne padavine i osetno zahlađenje sa snegom na planinama.

Danas u Srbiji pretežno toplo i vetrovito vreme uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar, sredinom dana i posle podne ponegde sa olujnim udarima. Nakon sunčanog jutra očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada, a posle podne i uveče kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a tokom noći u ostalim predelima. Prve padavine već su zahvatile severozapad i zapad zemlje, a u Beogradu se očekuje prvi ozbiljniji pljusak između 17 i 18 časova. Iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine stiže snažan oblačni sistem sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i snegom na planinama.

Od petka do nedelje najavljeno je značajno pogoršanje vremena sa obilnim padavinama, lokalno 40-80 mm, i snegom na planinama do 30 cm. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na hladan front koji donosi zahlađenje i izraženu ciklonsku cirkulaciju.

U Beogradu se očekuju obilne padavine sa mogućim količinama od 30 do 60 mm za 72 sata, što može izazvati probleme u urbanim sredinama. Padavine će se zadržati tokom većeg dela vikenda, a zatim će uslediti postepeno slabljenje.