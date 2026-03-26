Kreni-promeni: SNS osnovao lažne organizacije za posmatranje lokalnih izbora

Pokret Kreni-promeni saopštio je danas da su se u 10 opština gde se 29. marta održavaju lokalni izbori pojavile lažne posmatračke organizacije povezane sa Srpskom naprednom strankom (SNS). „U Kuli je registrovano njih 1.600, što je više od 40 po biračkom mestu, dok će u Bajinoj Bašti izbore posmatrati brojnih 1.100, a što je dvadesetak po biračkom mestu“, ukazali su iz Kreni-promeni u saopštenju. Kako su naveli iz pokreta, veliki broj građana i organizacija