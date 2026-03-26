Zemljotres na Svetoj gori, u Hilandaru otpao malter u prijemnoj sali

Grčku je sinoć pogodio zemljotres jačine 4,9 jedinica po Rihterovoj skali a potom i nekoliko manjih potresa, saopštio je Atinski geodinamički institut.

Epicentar zemljotresa bio je na Svetoj gori, na dubini od deset kilometara i udaljenosti od osam kilometara od Kareje, administrativnog centra Svete gore, preneo je RTS. Grčki portal Voria.gr navodi da se od jutros popisuje šteta nastala tokom sinoćnjih potresa. Prema njihovim informacijama, u manastiru Ksenofont pojavile su se pukotine na kupoli glavne crkve, dok je u manastiru Hilandar otpao malter sa sinodika (prijemne sale). Manja šteta zabeležena je i u