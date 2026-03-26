Iran mobilisao više od milion boraca za mogući kopneni sukob sa SAD
Newsmax Balkans pre 31 minuta
Iran je organizovao više od milion boraca za mogući kopneni sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, javlja iranska novinska agencija Tasnim dodajući da se među mladima u zemlji širi entuzijazam za učešće u odbrani južnih regiona zemlje.
Izvor je za Tasnim naveo da se talas dobrovoljaca poslednjih dana slio ka centrima iranske vojske i Basidža - paravojne formacije u sklopu Iranske revolucionarne garde, kako bi se pridružili pripremama za odbranu. "Amerika planira da probije Ormuski moreuz samoubilačkim napadima. Nema problema, spremni smo da njihovu strategiju samoubistva dočekamo, a tesnac ostane zatvoren", rekao je izvor. SAD i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno,