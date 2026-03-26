Usvojena uredba o povećanju cenzusa za dečji dodatak: sa 13.247 na 18.000 dinara

Vlada Srbije donela je uredbu prema kojoj je, počev od 1. aprila ove godine, cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak povećan za oko 5.000 dinara, sa dosadašnjih 13.247 dinara na 18.000 dinara.

Uredba o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka usvojena je na predlog Ministarstva za brigu o porodicu i demografiju, saopštilo je to ministarstvo. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je da je za ove potrebe država u budžetu obezbedila dodatnih 950 miliona dinara. "Na ovaj način štitimo najugroženije i najsiromašnije