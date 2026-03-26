Beograd: Sva preduzeća i sekretarijati u stanju pripravnosti zbog najavljenih padavina

Gradski štab za vanredne situacije stavio je sva preduzeća i sekretarijate Grada Beograda u stanje pripravnosti i pojačanog dežurstva zbog najavljenih obilnih padavina, saopštio je danas Gradski sekretarijat za informisanje.

Građani se obaveštavaju da je Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao upozorenje na obilne padavine koje se očekuju u večernjim satima, kao i da je JVP-a "Srbijavode" upozorio na moguće povećanje količine vode u komunalnoj mreži. Sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Darko Glavaš rekao je da je očekivani obim padavina na teritoriji Beograda između 40 i 70 litara po metru kvadratnom, a lokalno i više. "Oluja se ka Beogradu kreće iz