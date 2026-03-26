RHMZ upozorava: Stiže nagla promena vremena, obilne padavine i sneg za vikend

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas na obilne padavine od 27. do 29. marta, najavljujući da već večeras sledi značajna promena vremena.

Vreme će danas biti toplo i vetrovito, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar, a sredinom dana i posle podne ponegde kratkotrajno i sa olujnim udarima. Tokom prepodneva stiže postepeno naoblačenje sa zapada. Kiša i lokalni pljuskovi, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, posle podne očekuju se u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i u centralnim, a tokom noći i u ostalim predelima zemlje. Najviša temperatura biće od 15 do 20 stepeni.