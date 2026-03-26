Uhapšen Novosađanin sa 17 kilograma droge, u garaži držao i šest pištolja, mine, bombu

Policija je u Novom Sadu zaplenila više od 17 kilograma narkotika i veću količinu oružja, i uhapsila M.F. (22) iz tog grada, osumnjičenog za trgovinu drogom i nelegalno posedovanje oružja, saopšteno je danas.

Pretresom garaže koju je M.F. koristio, policija je našla 10 kilograma amfetamina, šest kilograma marihuane, 1,7 kilograma kokaina, dve digitalne vage kao i pet pištolja, dve nagazne mine, jedan automatski pištolj, prigušivač, ručnu bombu i 374 metaka za pištolj. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga, kao i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i