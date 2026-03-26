Uhapšeni osumnjičeni da su pretukli Francuza u Beogradu

Po nalogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu M.L.(40) i G.K.(31) određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su noćas pretukli državljanina Francuske u Beogradu.

Osumnjičenom M.L. stavljeno je na teret izvršenje krivičnog dela teška telesna povreda i krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu. Sumnja se da je K.G.(31) izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. U navedenom roku osumnjičeni će biti saslušani, nakon čega će javnost biti obaveštena o daljem postupanju.