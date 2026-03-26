Meta i YouTube na sudu proglašeni krivima zbog namernog izazivanja zavisnosti kod dece: Evo koliku su kaznu morali da plate devojci koja ih je tužila

Meta i YouTube proglašeni su odgovornima za namerno dizajniranje proizvoda koji izazivaju zavisnost i koji su „navukli“ jednu mladu korisnicu, što je dovelo do narušenog mentalnog zdravlja, odlučila je porota u sredu. Porotnici su zaključili da su tehnološke kompanije bile nemarne i da nisu adekvatno upozorile na potencijalne opasnosti svojih proizvoda.

Porota je tužiteljki dodelila odštetu od 6 miliona dolara, pri čemu Meta treba da plati 70 odsto, a YouTube ostatak. Poroti iz Los Anđelesa bilo je potrebno gotovo devet dana većanja da donese presudu. Ovo je prvi slučaj koji se bavio navodnom štetom društvenih mreža po mlade i koji je stigao do suđenja. Tokom šestonedeljnog procesa pred Višim sudom u Los Anđelesu, porota je saslušala vodeće ljude iz Mete i YouTube-a, uzbunjivače, stručnjake za društvene mreže i