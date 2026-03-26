Objavljen snimak SNS aktivista koji su sinoć napali studente u Kuli VIDEO

Studenti u Kuli objavili su jutros da su ih napali ljudi sa fantomkama na glavama, naoružani motkama i da su se u jednom trenutku čuli pucnji. Nakon ovog incidenta, na društvenim mrežama pojavili su se i snimci napadača.

Na snimku se vide dvojica muškaraca u automobilu, koji su navodno čuvari bilborda SNS u Kuli, a za koje studenti tvrde da su ih prethodno napali. Njih je obezbeđivala policija, koja im je omogućila da napuste mesto događaja. Nije poznato da li je MUP pokrenuo istragu protiv napadača na studente. Kriminalci koji si sinoć napali decu u Kuli i pucali na njih!!! pic.twitter.com/kMQhefT020 Studenti su saopštili da je noćas, tri sata iza ponoći, dogodio napad na njih.