Paklena borba za četvrtfinale ABA lige: Kluž srušio Cedevitu i zakomplikovao stanje na tabeli

Košarkaši Kluža pobedili su na svom terenu u Rumuniji ekipu Cedevita Olimpije sa 98:95 (21:15, 23:24, 27:32, 27:24), u utakmici Top 8 faze ABA lige.

Već u prvoj deonici je domaći tim imao i dvocifrenu prednost, ali je Cedevita do poluvremena uspela čak i da preokene, mada je na veliku pauzu ipak otišla sa minusom od pet poena. Vodili su gosti većim delom treće deonice, ali je Kluž uspeo da izjednači na 71:71, a onda kroz celu četvrtu četvrtinu drži konce u svojim rukama. Na 31 sekundu do kraja Ognjen Jaramaz je promašio jedno slobodno bacanje, što je Dušan Miletić kaznio na drugoj strani i tako zapečatio pobedu