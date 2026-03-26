VIDEO Analiza Zvezdine velike pobede u Španiji, evo kako je srušena Baskonija - heroj nije samo jedan

Košarkaši Crvene zvezde upisali su zlata vrednu pobedu u Vitoriji, pošto su nakon produžetka srušili Baskoniju sa 100:108 (91:91) u 33. kolu Evrolige.

Imala je Baskonija i šut za pobedu regularnom delu utakmice, ali je Trent Forest promašio, dok je prethodno Džered Batler pogodio trojku za izjednačenje. U produžetku su blistali Čima Moneke i Semi Odželej, koji su postali heroji, ali daleko od toga da su jedini. Ponovo je Zvezda u ključnim trenucima pokazala jak karakter, nije se predala ni na -13 u drugom poluvremenu, te se opet bolje snašla od rivala kada je bilo najpotrebnije.