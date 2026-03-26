VIDEO Haos u Hrvatskoj: Nevreme paralisalo zemlju, sneg zavejao puteve, građanima stižu poruke upozorenja

Snažna promena vremena zahvatila je Hrvatsku, gde se iznad Jadrana nalazi ciklon, donoseći oblačno vreme širom zemlje, kišu, pljuskove i grmljavinu na moru, dok u kopnenim krajevima padavine jačaju. U Gorskom kotaru i delu severozapadne unutrašnjosti pada sneg uz jak vetar, što značajno otežava saobraćaj.

Tokom dana očekuje se dalje povećanje snežnog pokrivača, dok obilna kiša može izazvati i poplave, naročito na severnom Jadranu, u Gorskom kotaru, Lici i na području Karlovca. Meteoalarm je podignut na najviši, crveni nivo za severni Jadran i Gorski kotar, a meteorolozi upozoravaju i na naglo zahlađenje, u pojedinim delovima unutrašnjosti temperatura će pasti i do 15 stepeni. U unutrašnjosti kiša mestimično prelazi u susnežicu i sneg, dok se u planinskim krajevima