Turski tanker „Alturaˮ pogođen dronom u Crnom moru

Isplovio iz Rusije sa 140 hiljada tona nafte

Turski tanker za prevoz sirove nafte "Altura", koji je isplovio iz Rusije sa 140.000 tona nafte, pogođen je dronom u Crnom moru, 24 kilometra od obale Bosfora. Brod je pretrpeo oštećenja na palubi i u mašinskom prostoru, uključujući prodor vode, a tokom incidenta došlo je i do velike eksplozije na brodu, preneo je NTV. Na lice mesta upućeni su timovi turske obalske straže, Službe za bezbednost obale i brod za sveobuhvatno reagovanje u vanrednim situacijama "Nene