Finalni rasplet Ukrajine: Zelenski zbog Irana ostavljen na cedilu - traži trilateralu sa Trampom i Putinom!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je trilateralni sastanak sa američkim i ruskim predsednicima, Donaldom Trampom i Vladimirom Putinom, jedini način da se reše preostala pitanja o teritoriji i bezbednosnim garancijama Ukrajini, kako bi se postigao mirovni sporazum sa Rusijom.

Zelenski je u intervjuu za Rojters rekao da ne zna da li ga američki predsednik voli ili ne voli, ali da smatra da Tramp "verovatno želi da se rat brzo završi". "Ja nisam kutija čokolade ili automobil, da me jedna ili druga osoba voli ili ne voli. Po mom mišljenju, predsednik Sjedinjenih Američkih Država na ovo gleda pragmatičnije i verovatno želi da se rat brzo završi. I mi želimo da se to brzo završi", naveo je Zelenski. Ocenio je da Rusija očekuje da će