Rat u Ukrajini – 1.492 dan. Dok Moskva očekuje nastavak razgovora sa Vašingtonom, predsednik Ukrajine tvrdi da Rusija pokušava da uceni SAD razmenom obaveštajnih podataka sa Iranom. Kaže i da su SAD već ponudile bezbednosne garancije Kijevu ukoliko bude spreman da ustupi Donbas Rusiji. S druge strane, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije Kiril Dmitrijev kaže da Ukrajina pokušava da pogorša globalnu energetsku krizu.

Sjedinjene Američke Države ponudiće bezbednosne garancije Ukrajini, pod uslovom da Kijev prepusti čitav Donbas Rusiji, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim rečima, usled rata SAD i Izraela protiv Irana, američki predsednik Donald Tramp vrši pritisak na Ukrajinu da što pre okonča rat protiv Rusije. "Bliski istok definitivno ima uticaj na predsednika Trampa i on, nažalost, po mom mišljenju, i dalje bira strategiju da izvrši veći