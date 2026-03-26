Lokalni izbori u Aranđelovcu – šta izborne liste poručuju biračima

Među 10 lokalnih samouprava u kojima će u nedelju, 29. marta, biti održani redovni lokalni izbori je i Aranđelovac. Za 41 mesto u Skupštini opštine Aranđelovac u trci je 99 kandidata za odbornike sa pet izbornih lista. U opštini pod Bukuljom na 41 biračkom mestu pravo glasa moći će da iskoristi oko 36.800 Aranđelovčana. Predstavnici dve izborne liste odgovarali su na tri naša pitanja.

Na pitanja su odgovarali predstavnici izbornih lista "Aleksandar Vučić – Aranđelovac, naša porodica" i "Studenti za Aranđelovac – mladost pobeđuje". Za predstavljanje planova nije bila zainteresovana izborna lista "Ruska stranka – Za bolji Aranđelovac", iako smo više puta pokušali da zakažemo termin snimanja. Izborna lista nacionalne manjine "Koalicija 381 – Ujedinjeni podržavamo mlade", koju čine Bošnjačka građanska stranka i Stranka Crnogoraca, nije se odazvala