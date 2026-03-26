Maduro ponovo pred američkim sudom – na sudiji da odluči o načinu plaćanja troškova odbrane

Pred federalnim sudom na Menhetnu nastavljeno je suđenje svrgnutom venecuelanskom predsedniku Nikolasu Maduru, saslušanjem na kojem je njegov advokat tražio da se odobri da venecuelanska vlada plati troškove odbrane. Postupajući sudija rekao je da u ovom trenutku neće odbaciti slučaj zbog pitanja plaćanja troškova. Američki predsednik Donald Tramp na početku sednice vlade u Beloj kući rekao je da će SAD podići dodatne optužnice protiv svrgnutog lidera Venecuele.

Bari Polak, advokat Nikolasa Madura, rekao je u februaru da će morati da se povuče iz slučaja ako Sjedinjene Američke Države ne dozvole vladi Venecuele da plati troškove njegove odbrane. Maduro i venecuelanska vlada su pod sankcijama SAD, što znači da svako ko traži plaćanje od Karakasa mora da dobije dozvolu kako bi izbegao kršenje američkih zakona o sankcijama. Polak je na suđenju rekao da optuženi imaju pravo "ne samo na kompetentnog advokata već i na advokata