MUP: Jedna osoba privedena, dve identifikovane zbog vređanja i pretnji aktivistima SNS

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru doveli su u službene prostorije D. S. (30) iz Kule i identifikovali još dve osobe, zbog sumnje da su bili u grupi više lica koja su noćas, oko 2.45 časova u Kuli, vređali i pretili trojici aktivista SNS-a, saopšteno je iz MUP-a. Inicijativa "Mladi Kula", saopštila je danas da su njihove aktiviste napali pripadnici SNS.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, oštećeni su zbog ranijih slučajeva uništavanja obezbeđivali politički propagandni materijal u Igmanskoj ulici. Prema prijavi po kojoj je policija izašla na lice mesta, njima je dvadesetak lica koja su držala metalne štangle i drvene motke, uputilo uvrede, a potom i pretnje po život, saopštio je MUP. Prethodno je ta grupa lica, prema prijavi, svojim vozilima zaprečila put vozilu u kojem su se nalazili oštećeni. Policija je odmah