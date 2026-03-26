Ubijen komandant mornarice IRGC-a; Vašington post: Pentagon razmatra da preusmeri oružje namenjeno Ukrajini na Bliski istok

IDF je eliminisao komandanta mornarice Islamske revolucionarne garde Alirezu Tangsirija, osobu direktno odgovornu za "terorističku operaciju miniranja i blokiranja Ormuskog moreuza", potvrdio je izraelski ministar odbrane Izrael Kac. Američki predsednik Donald Tramp poručuje da Teheran "očajnički želi da sklopi sporazum", ali da se "plaše da to kažu".

11:54 Ko je bio Alireza Tangsiri Alireza Tangsiri je imenovan za komandanta mornarice Islamske revolucionarne garde (IRGC) 2018. godine. Prethodno je služio kao zamenik komandanta mornarice IRGC-a od 2010. godine. U objavama na društvenim mrežama je nekoliko puta pisao o Ormuskom moreuzu ističući da "nijedan brod povezan sa agresorima protiv Irana nema pravo da prođe kroz njega". Tangsiri je još 2019. godine pretio da će zatvoriti Ormuski moreuz ako se poremeti