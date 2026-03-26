Rat u Ukrajini – 1.492 dan. Najmanje dve osobe poginule su u ukrajinskim napadima u Belgorodskoj oblasti, tvrdi guvernator Vlačeslav Glatkov, dok ukrajinski mediji pišu kako je pogođena i ruska rafinerija u Lenjingradskoj oblasti. Turski tanker "Altura", koji je isplovio iz Rusije sa 140.000 tona nafte, pogođen je vojnim dronom u Crnom moru. Zelenski kaže da je trilateralni sastanak sa Putinom i Trampom način da se postigne sporazum o miru u Ukrajini.

Američka kongresmenka: Susret sa ruskom delegacijom prvi korak ka dijalogu Američka kongresmenka Ana Paulina Luna izjavila je da je sastanak delegacije ruske Državne dume i članova američkog Kongresa prvi korak ka obnovi dijaloga između dve zemlje, ističući obavezu Sjedinjenih Američkih Država i Rusije da očuvaju mir kao prioritet. "Verujem da je ovo prvi korak napred ka ponovnom uspostavljanju dijaloga", rekla je Luna za RIA Novosti, dodajući da je zadovoljna