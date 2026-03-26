Evropski indeksi u padu, nafta Brent poskupela na 105 $, neizvesni pregovori sa Iranom

NJUJORK/FRANKFURT/MOSKVA - Evropski berzanski indeksi su danas u padu, a cena nafte Brent je ponovo porasla na više od 105 dolara po barelu, pošto na tržištu vlada neizvesnost oko mirovnih pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana kojim bi se okončao sukob na Bliskom istoku.

Prema podacima sa berzi, cena sirove nafte je u 9.30 časova porasla za 2,82 odsto na 92,843 dolara po barelu, a cena nafte Brent za 2,88 odsto na 105,138 dolara. Globalna tržišta su zbunjena kontradiktornim saopštenjima zvaničnog Vašingtona i Teherana u poslednjih 48 sati u vezi sa statusom mirovnih pregovora, prenosi CNBC. Sjedinjene Američke Države tvrde da se vode razgovori o predloženom mirovnom planu, dok Iran negira bilo kakvu direktnu komunikaciju sa