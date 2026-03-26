Obradović: Barselonu da zaustavimo timskom igrom; Monekeu sjajna partija u Vitoriji donela MVP titulu

BARSELONA - Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da igrači "crveno-belih" jedino timskom igrom mogu da zaustave Barselonu na predstojećem meču Evrolige.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u gostima posle produžetka ekipu Baskonije rezultatom 108:100 u duelu 33. kola Evrolige. "Meč u Vitoriji pokazao je još jednom da u Evroligi nema lakog protivnika. Svima svaka pobeda mnogo znači, a gotovo da se potvrđuje pravilo da je nekada mnogo teže igrati utakmice u kojima jednoj ekipi dobar rezultat mnogo znači, a druga bez pritiska želi da pokaže svoj kvalitet", izjavio je Obradović, preneo je zvanični sajt kluba.