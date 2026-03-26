Od večeras obilne kiše i pad temperature, na planinama sneg

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na obilne padavine u Beogradu od sutra do nedelje, uz prognozu da će u naredna 72 sata pasti od 30 do 60 milimetara kiše. Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje promenu vremena i pad temperature od 10 stepeni.

Todorović kaže da već večeras dolazi do značajne promene vremena. "Večeras dolazi do promene vremena – iz toplog dela marta ulazimo u osveženje sa temperaturom nižom i do deset stepeni", rekao je Todorović. Prema njegovim rečima, kiša će padati tokom tri dana, a količina padavina biće značajna. "Kiše će biti tri dana, i očekuje se da padne kiše kao za mesec dana u sušnom delu godine kakav je bio prethodni period", objašnjava Todorović. Ipak, dodaje da se ne očekuju