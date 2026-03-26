Šef iranske diplomatije i predsednik parlamenta uklonjeni sa liste za odstrel - na nekoliko dana

VAŠINGTON - SAD i Izrael privremeno su uklonile sa liste za likvidacije iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija i predsednika parlamenta Mohameda Bakera Kalibafa, preneli su američki mediji.

Kako navodi Vol strit džornal (WSJ), pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, ova odluka je doneta u okviru napora da se pokrenu mirovni pregovori između Vašingtona i Teherana. Izvori su rekli da su dvojica iranskih zvaničnika uklonjeni sa liste na nekoliko dana, jer Trampova administracija signalizira otvorenost za diplomatske razgovore. Međutim, zvaničnici upoznati sa situacijom ocenjuju da postoje tek male šanse za uspeh razgovora zbog značajnih razlika