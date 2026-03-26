Toplo i vetrovito, posle podne kiša, RHMZ izdao upozorenje na obilne padavine od petka do nedelje

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje za područje Srbije na obilne padavine koje se očekuje od sutra, 27. marta do nedelje, 29. marta i najavili su da, iako će danas biti toplo, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, sredinom dana i posle podne ponegde kratkotrajno i sa olujnim udarima.

U saopštenju navode da se u petak i za vikend očekuje oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, u brdsko-planinskim predelima sneg. Takođe, lokalno se očekuje i veća količina padavina od 40 do 80 mm, ponegde i više, za period od 72 sata, a na planinama od 10 do 30 centimetara novog snega, a slabljenje i prestanak padavina očekuje se u nedelju u drugom delu dana. U toku današnjeg prepodneva očekuje se postepeno naoblačenje