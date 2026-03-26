Uhapšena grupa osumnjičena za prevare preko WhatsApp, oštećeni građani Srbije za osam miliona dinara

BEOGRAD - Pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Uprave za tehniku, u koordinaciji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sproveli su akciju usmerenu na razbijanje lanca "WhatsApp“ prevara i uhapsili četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela prevara, falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica i neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka.

Uhapšeni su A. R. (1979) i G. N. (1967) iz Srbije, kao i I. K. (1988) i E. T. (1998), državljani Ruske Federacije. Sumnja se da su oni organizovali i realizovali tzv. "WhatsApp“ prevaru, u kojoj je oštećen veliki broj građana Srbije za, koliko je do sada utvrđeno, osam miliona dinara. U saradnji sa pripadnicima policijskih stanica u Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani, izvršen je pretres stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, u kojima su pronađeni