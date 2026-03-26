Otvoreno backgammon-tavla prvenstvo grada – 24. epizoda Otvoreno backgammon-tavla prvenstvo Novog Pazara, 24. po redu, biće održano između 27. i 29. marta u Hotelu Atlas.

Prijave su još uvek otvorene putem stranice Backgammon saveza Srbije, koji je u skladu sa svetskim trendovima pokrenuo novi server za registraciju, prijave, bodovanje i rangiranje. Organizatori su najavili izuzetno kvalitetnu manifestaciju međunarodnog karaktera i oko 100 učesnika iz deset država. Takmičenje će početi u petak džekpotom i nadmetanjem dublova, a glavni turnir predviđen je za subotu i nedelju. M. Minić