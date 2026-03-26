Prvenstvo Srbije u boksu: Emrović u finalu, porazi Lotinca i Hodžića

Sandžak haber pre 48 minuta
Prvenstvo Srbije u boksu: Emrović u finalu, porazi Lotinca i Hodžića Bokser Novog Pazara Haso Emrović plasirao se u finale Pojedinačnog prvenstva Srbije za kadete i juniore na Zlatiboru.

Emrović je u polufinalu kadetske kategorije do 41,5 kilograma pobedio Luku Bojića iz lozničkih Vukova sa Drine sa 5:0. Poraze u juniorskim polufinalima doživeli su takmičari novopazarskog Olimpikusa Eldar Lotinac i Imran Hodžić. Lotinac je u kategoriji do 48 kilograma jednoglasnom odlukom sudija izgubio od Davida Simića iz beogradskog Petrosa, dok je u kategoriji do 63 kilograma Hodžića rezultatom 4:1 savladao član Crvene zvezde iz Beograda Strahinja Filić. M.
Otvori na sandzakhaber.net

Sandžak haber pre 48 minuta
Sandžak haber pre 48 minuta
Sandžak haber pre 47 minuta
Danas pre 3 sata
Danas pre 3 sata
Danas pre 3 sata
Nova pre 2 sata

Ključne reči

Crvena ZvezdaNovi PazarZlatibor

Najnovije vesti »

Kurir pre 53 minuta
Serbian News Media pre 53 minuta
Sandžak haber pre 48 minuta
Sandžak haber pre 48 minuta
Sandžak haber pre 48 minuta