Prvenstvo Srbije u boksu: Emrović u finalu, porazi Lotinca i Hodžića Bokser Novog Pazara Haso Emrović plasirao se u finale Pojedinačnog prvenstva Srbije za kadete i juniore na Zlatiboru.

Emrović je u polufinalu kadetske kategorije do 41,5 kilograma pobedio Luku Bojića iz lozničkih Vukova sa Drine sa 5:0. Poraze u juniorskim polufinalima doživeli su takmičari novopazarskog Olimpikusa Eldar Lotinac i Imran Hodžić. Lotinac je u kategoriji do 48 kilograma jednoglasnom odlukom sudija izgubio od Davida Simića iz beogradskog Petrosa, dok je u kategoriji do 63 kilograma Hodžića rezultatom 4:1 savladao član Crvene zvezde iz Beograda Strahinja Filić. M.