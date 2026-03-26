AMSS: Zadržavanja za kamione na graničnim prelazima Batrovci i Šid oko pet sati

Kamioni se na graničnim prelazima Batrovci i Šid od jutros zadržavaju oko pet sati, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Kelebija kamioni čekaju oko četiri sata, a na Bezdanu i Horgošu dva. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Zadržavanja nema ni na naplatnim rampama autoputeva. Nakon stabilnog i lepog vremena posle podne i uveče očekuje se promena, uz kišu i pljuskove. Zbog pada temperature krajem dana, uveče u planinskim predelima kiša će prelaziti u sneg, uz moguće otežane uslove na putevima. AMSS podseća da vozila moraju da imaju zimske