Jokić i Marej odigrali još jednu istorijsku utakmicu za Denver

Serbian News Media pre 27 minuta
Jokić i Marej odigrali još jednu istorijsku utakmicu za Denver

Košarkaši Denvera Nikola Jokić i Džamal Marej su i ranije imali istorijske utakmice za Nagetse, ali retko se dešavalo da to bude iste večeri, kao prošle noći u pobedi protiv Dalasa sa 142:135.

Marej je postigao 53 poena, samo dva manje od ličnog rekorda, dok je Jokić stigao do 30. tripl-dabla u sezoni pošto je upisao 23 poena, 21 skok i 19 asistencija. Denver je tako postao prvi tim u istoriji NBA lige koja je imao jednog igrača sa najmanje 50 poena, a drugog sa najmanje 15 poena, 15 skokova i 15 asistencija u jednoj utakmici. Trener Denvera Dejvid Adelman rekao je posle utakmice da je ono što zajedno prolaze Jokić i Marej „super posebno“. „Neverovatne
Marej o odnosu sa Jokićem: Nema navlačenja konopca sa loptom

Marej o odnosu sa Jokićem: Nema navlačenja konopca sa loptom

Jokić nakon pobede nad Dalasom i novog tripl-dabla: "Idemo iz meča u meč i trudimo se da budemo što bolji"

Jokić nakon pobede nad Dalasom i novog tripl-dabla: "Idemo iz meča u meč i trudimo se da budemo što bolji"

Jokiću, šta ti je to na nogama? Srbin u urnebesnom stajlingu došao na konferenciju! Svi pričaju o onome što je obuo, jedan…

Jokiću, šta ti je to na nogama? Srbin u urnebesnom stajlingu došao na konferenciju! Svi pričaju o onome što je obuo, jedan detalj je nasmejao celu Ameriku!

Sramota: Slavni novinar prvo ponizio Jokića pa opleo po Dončiću

Sramota: Slavni novinar prvo ponizio Jokića pa opleo po Dončiću

Jokićeve papuče postale hit, naterale čitav košarkaški svet da priča o njima FOTO

Jokićeve papuče postale hit, naterale čitav košarkaški svet da priča o njima FOTO

Bili smo niko, a danas smo neko: Nikola Jokić o rekordnim brojkama u tandemu sa Džamalom Marejom (VIDEO)

Bili smo niko, a danas smo neko: Nikola Jokić o rekordnim brojkama u tandemu sa Džamalom Marejom (VIDEO)

"Plakao sam, bio sam baš tužan zbog toga"! Ameri su totalno zatečeni nakon izjave Nikole Jokića

"Plakao sam, bio sam baš tužan zbog toga"! Ameri su totalno zatečeni nakon izjave Nikole Jokića

Simona Tančić: Mini rukomet velika nada za naše male rukometašice, sve ih je više!

Simona Tančić: Mini rukomet velika nada za naše male rukometašice, sve ih je više!

Marej o odnosu sa Jokićem: Nema navlačenja konopca sa loptom

Marej o odnosu sa Jokićem: Nema navlačenja konopca sa loptom

Treća baraž trauma je tu, da li Gatuzo ima leka?

Treća baraž trauma je tu, da li Gatuzo ima leka?

Fis preokretom do polufinala Majamija, danas još dva meča četvrtfinala

Fis preokretom do polufinala Majamija, danas još dva meča četvrtfinala

16 pobeda na 17 mečeva kod kuće: Efes na ispitu u Madridu. Domaći teren, dominantna forma i rival bez rezultatskog pritiska!

16 pobeda na 17 mečeva kod kuće: Efes na ispitu u Madridu. Domaći teren, dominantna forma i rival bez rezultatskog pritiska!

