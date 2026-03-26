Jokić i Marej odigrali još jednu istorijsku utakmicu za Denver

Košarkaši Denvera Nikola Jokić i Džamal Marej su i ranije imali istorijske utakmice za Nagetse, ali retko se dešavalo da to bude iste večeri, kao prošle noći u pobedi protiv Dalasa sa 142:135.

Marej je postigao 53 poena, samo dva manje od ličnog rekorda, dok je Jokić stigao do 30. tripl-dabla u sezoni pošto je upisao 23 poena, 21 skok i 19 asistencija. Denver je tako postao prvi tim u istoriji NBA lige koja je imao jednog igrača sa najmanje 50 poena, a drugog sa najmanje 15 poena, 15 skokova i 15 asistencija u jednoj utakmici. Trener Denvera Dejvid Adelman rekao je posle utakmice da je ono što zajedno prolaze Jokić i Marej „super posebno“. „Neverovatne