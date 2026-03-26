Policija uhapsila četvoro zbog zloupotrebe kartica putem Vacapa, šteta osam miliona dinara

Policija je uhapsila četvoro osumnjičenih za onlajn prevaru, odnosno zloupotrebu platnih kartica putem društvene mreže „Vacap“ u kojoj je oštećen „veći broj građana Srbije“ za, koliko je do sada utvrđeno, osam miliona dinara, saopšteno je danas. Uhapšeni su A. R. (47) i G. N. (59) iz Srbije, kao i ruski državljani I. K. (38) i E. T. (28). Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.