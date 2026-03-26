U Boru zaplenjeno 1,3 kilograma marihuane, jedan uhapšen

Policijska uprava u Boru saopštila je danas da je zaplenila 1,3 kilograma marihuane i uhapsila jednog muškarca.

U saopštenju se A.S. (36) sumnjii za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga. Navodi se da će protiv A.P. (39) biti podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog sumnje za neovlašćeno držanje droge. „Policija je, na ulici, kod osumnjičenih pronašla manju količinu marihuane, dok je u stanu A.S. nađeno oko 1,3 kilograma marihuane i vagica za precizno merenje“, navodi se. Za A.S. je određeno zadržavanje do 48 sati i i biće priveden u Tužilaštvo.