Vremenska prognoza za četvrtak, 26. mart: Toplo i vetrovito, popodne sa kišom

Vreme u Srbiji će danas biti toplo i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, sredinom dana i olujne jačine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Nakon sunčanog jutra, tokom prepodneva očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada, a kiša i lokalni pljuskovi, ponegde biti praćeni i grmljavinom, posle podne u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, uveče i u centralnim, a tokom noći i u ostalim predelima zemlje. Najniža temperatura biće od jedan do devet, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Krajem dana i tokom noći kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, vetar će biti u