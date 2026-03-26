Bivši komandant Kfora o kopnenoj invaziji na Harg: Ma koliko bile obučene trupe SAD ne mogu uspeti

Američke pretnje da će se iskrcati na ostrvo Harg – na kome se nalazi glavna iranske infrastrukture za izvoz nafte, „definitivno su dimna zavesa“, jer „nikada ne obaveštavate o mestu koje birate za iskrcavanje“, rekao je za Sputnjik Žak Ogar, veteran francuske vojske sa 26 godina iskustva i bivši komandant KFOR-a.

„Čak i uz preliminarno intenzivno bombardovanje, SAD ne mogu uspeti. Ekspediciona jedinica marinaca biće uništena“, upozorio je on. Ogar je naveo da „nema boljeg mesta u Iranu za iskrcavanje“ ali i da „ne bi trebalo da bude nikakvog iskrcavanja“. Ogar čak ne isključuje mogućnost pobune među američkim generalima ukoliko se izda naređenje za pokretanje kopnene invazije i veruje da Vašington lažno implicira da Iran želi da pregovara dok same SAD tajno nastoje da