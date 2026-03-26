Jak zemljotres pogodio Svetu goru /video/

Grčku je pogodio zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Atinski institut za geodinamiku.

Epicentar zemljotresa bio je na Svetoj gori, na dubini od 10 kilometara i udaljenosti od osam kilometara od Kareje, administrativnog centra Svete gore. Kako prenosi grčka televizija ERT, potres se osetio i u Solunu. Nakon prvog potresa, koji se dogodio sinoć oko 21 čas po lokalnom vremenu, usledila su i tri slabija. Predsednik Helenskog udruženja za zemljotrese i padavine Eftimios Lekas rekao je da nema razloga za zabrinutost i paniku, kao i da se situacija