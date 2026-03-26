Tramp: Iran propustio 10 tankera kao „gest dobre volje“ u pregovorima

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Iran, u okviru pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, propustio 10 tankera sa naftom kroz Ormuski moreuz, ističući da taj potez pokazuje ozbiljnost Teherana u diplomatskim naporima za okončanje sukoba.

Tramp je naveo da je reč o "veoma velikom poklonu" vrednom ogromne sume novca, o kojem ranije nije želeo da govori detaljno, ali je sada precizirao da se radi o tankerima sa naftom koji su uspešno prošli kroz jedan od najvažnijih svetskih naftnih koridora, navodi Si-En-En. Prema njegovim rečima, američka strana vodila je "veoma ozbiljne razgovore" sa neimenovanim iranskim zvaničnicima, a prolazak tankera kroz moreuz predstavlja dokaz da su pregovarači "ozbiljni i