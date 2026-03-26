Postigao 53 poena pored Jokića pa na pitanje o Srbinu dao nikad iskreniji odgovor: "Lepo je, ali ne samo..."

Denver Nagetsi su upisali i četvrtu uzastopnu pobedu u NBA ligi, pošto su prethodne noći bili bolji od Dalas Maveriksa 142:135 i tako ostali na četvrtom mestu na tabeli, iako im drugi rezultati nisu išli u korist.

Nikola Jokić je vezao drugo neverovatno veče sa 23 poena, 21 skokom i 19 asistencija, a ovog puta je proradio i Džamal Marej sa čak 53 poena. Kanadski plejmejker je na konferenciji za medije istakao neke zaista pozitivne stvari saradnje sa srpskim centrom kroz sve ove godine, a čak je dodao i da je hemija među njima najbolja izvan ovakvih mečeva. - Znamo se dugo, čak i kada promašim nekoliko šuteva, to ne menja činjenicu ko smo kao ljudi, šta smo uradili i