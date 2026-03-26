Snažan zemljotres pogodio Svetu Goru: Monasi bežali u strahu, šteta na starim kelijama i skitovima

Snažan zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, koji se dogodio u sredu uveče u 21:08, 11 kilometara severozapadno od Kareje, na dubini od 10,6 km, izazvao je veliku uznemirenost i štetu u konacima, skitovima i kelijama na Svetoj Gori.

U trenutku zemljotresa u hramu se služila služba Velikog kanona, a i svetogorski monasi i hodočasnici su u strahu izašli napolje. Štete prijavljuju monasi u starim skitovima i kelijama, dok su hodočasnici govorili da je zemljotres trajao i da je na obalnim mestima bio praćen tutnjavom. O jačini tutnjave svedoči i video koji je objavio Voria.gr, snimljen sigurnosnom kamerom u katizmi Svetog Trifona, koja se nalazi 400 metara od zauzetog manastira Esfigmen. "Bio je