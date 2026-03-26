Dominacija Sabalenke! Beloruskinja zakazala spektakl u polufinalu Majamija

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka je u četvrtfinalu Majamija savladala Hejli Baptist sa 2-0 u setovima (6:4, 6:4).

Mučila se Beloruskinja tokom prvog seta, međutim prebrodila je krizu i došla do seta. U drugom je bio isti rezultat ali mnogo lakše je stigla do drugog seta i samim tim i meča. Sada sledi polufinalni duel sa Elenom Ribakinom, inače repriza nedavnog finala Indijan Velsa, u kojem je Beloruskinja bila bolja sa 7:6 u trećem setu posle velike drame.