"Grobare" će ovo baš da zaboli: Partizan čuo lošu vest pred meč sa Valensijom
Večernje novosti pre 28 minuta
KOŠARKAŠI Partizana uspeli su da podignu formu, ali to ne anulira lošu formu koja je viđena početkom sezone zbog čega su crno-beli u donjem delu tabele.
FOTO: Ataimages Ima Partizan trenutno 13 pobeda uz 20 poraza, a trenutno je na 15. poziciji na tabeli. Posle svih rezultata u 33. kolu jasno je da crno-beli više nemaju šanse da se plasiraju ni u plej-in. Barselona, koja je trenutno 10. na tabeli ima odnos 19:14, što znači da Partizan sa potencijalno svim pobedama do kraja ne može da je stigne, s obzirom da je do kraja regularnog dela Evrolige ostalo pet kola. Poslednji put su crno-beli bili u plej-ofu u sezoni