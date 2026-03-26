Tramp ponovo odložio napade: Neće biti udara na iransku energetsku infrastrukturu narednih deset dana
Večernje novosti pre 27 minuta
AMERIČKI predsednik Donald Tramp tvrdi da je „na zahtev Irana“ odložio uništenje iranskih elektrana za 10 dana, do 6. aprila.
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson Prema njegovim rečima, pregovori napreduju uspešno i napadi će biti pauzirani do 6. aprila -Na zahtev iranske vlade, ovim saopštenjem obaveštavam da obustavljam period uništavanja energetskih objekata na 10 dana – do ponedeljka, 6. aprila 2026. godine u 20.00 po istočnom vremenu. Pregovori se nastavljaju i, suprotno netačnim tvrdnjama lažnih medija i drugih, odvijaju se veoma uspešno, napisao je Tramp na svojoj društvenoj