Zemljotres u Italiji: Treslo se jačinom od skoro 5 stepeni po Rihteru

ZEMLjOTRES magnitude 4.5 stepeni Rihtera zabeležen je danas na području Italije.

Foto: Novosti Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 33 kilometra severozapadno od Prata. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje. - Treslo je nekoliko sekundi - naveli su građani na platformi EMSC. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. (Telegraf.rs)