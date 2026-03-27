Teška saobraćajna nesreća u Kragujevcu: Poginuo mladić, više osoba povređeno FOTO

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Kragujevcu, poginuo je mladić N.T. star 29 godina.

Nekoliko osoba je povređeno i one su kolima Hitne pomoći prevezene u Klinički centar. "Došlo je do žestog sudara tri vozila. Automobili su poprilično smrskani, a jedno vozilo od siline udara završilo je zakucano u ogradu porodične kuće", kaže za RINU jedan od očevidaca. "Udes se dogodio oko pola sedam, sudarila su se tri vozila. Jedno lice je nastradalo, a povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u bolnicu. Stepen povreda za sada nije poznat", kaže za RINU jedan