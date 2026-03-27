VJT uputilo poziv za saslušanje dekana Sinanija i nekoliko zaposlenih zbog smrti studentkinje

Kako "Novosti" nezvanično saznaju, policija je po nalogu VJT u Beogradu uputila pozive za saslušanje dekanu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Danijelu Sinaniju i još nekolicini zaposlenih povodom bezbednosnih propusta na fakultetu.

"Novosti" podsećaju da je usled tih propusta, sinoć oko 22.40 časova došlo do smrti jedne studentkinje koja je skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta i požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima. Još nije poznato kada će sa njima biti obavljeno saslušanje i u kom svojstvu, ali je jasno da javnost od sinoć zahteva da se utvrdi ima li njihove krivične odgovornosti zbog navedene tragedije, kao i ko je uopšte dozvolio čuvanje pirotenike u zgradi