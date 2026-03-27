Hoće li Edin Džeko postati jedan od najstarijih učesnika Mundijala

REUTERS/Hannah Mckay Četrdesetogodišnji Edin Džeko će u meču protiv Italije pokušati da pomogne Bosni i Hercegovini da se plasira na drugi Mundijal u istoriji države

Edin Džeko dokazao je da su godine u fudbalu samo broj.

Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Bosne i Hercegovine (BiH) i kapiten te reprezentacije, odigrao je ključnu ulogu u pobedi „zmajeva" nad Velsom posle penala.

BiH se tako plasirala u finale baraža za plasman na Mundijal, a u utorak će u Zenici, gde inače nastupa ova selekcija, pokušati da napravi senzaciju protiv Italije.

Ukoliko u tome uspeju, fudbaleri selektora Sergeja Barbareza će se drugi put u istoriji plasirati na Mundijal i prvi put posle 2014, kada je Džeko takođe bio lider tima.

Bosanski dijamant, kako ga navijači BiH nazivaju, imaće priliku da uđe u odabrano društvo fudbalera koji su nastupali na Svetskom prvenstvu u petoj deceniji života.

Samo jedan od članova tog kluba nije golman - Kamerunac Rože Mila je 1994. na Mundijalu u Americi zaigrao sa 42 godine i 35 dana protiv Brazila, a četiri dana kasnije se našao na terenu protiv Rusije i postigao gol.

Džeko, bivši napadač Mančester sitija, Intera i Rome i aktuelni igrač nemačkog drugoligaša Šalkea postigao je izjednačujući pogodak protiv Velsa 26. marta.

U jednom trenutku ušao je i u verbalni sukob sa velškim selektorom Kregom Belamijem, bivšim saigračem iz Mančestera.

Da li ćemo gledati Mundijal veterana?

Getty Images Četrdesetogodišnji hrvatski kapiten Luka Modrić i kapiten Portugala Kristijano Ronaldo (41) nastupiće na ovogodišnjem Mundijalu

Ali, ukoliko Bosna „overi" vizu za Mundijal, Džeko neće biti jedini fudbaler u petoj deceniji na terenima širom Meksika, Sjedinjenih Država i Kanade.

Posle nekoliko svetskih prvenstava na kojima nije bilo fudbalera starijih od 40 godina, izvesno je da će se ovog leta slika promeniti.

Hrvatski kapiten Luka Modrić će predvoditi tu selekciju na njegovom šestom mundijalskom nastupu.

Šesti turnir odigraće i 41-godišnji Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, koji će sa kapitenskom trakom predvoditi Portugal.

Dok je dosad bila prava retkost da igrači na terenu u petoj deceniji igraju na najvećim turnirima, čak šestorica golmana su ranije branila na mundijalima.

Rekorder je Egipćanin Esam El-Hadari, koji je 2018. u Rusiji branio sa 45 godina i 161 danom.

Posle 40. rođendana na Mundijal su putovale i njegove kolege Farid Mondragon iz Kolumbije u Brazilu 2014, Pet Dženings iz Severne Irske u Meksiku 1986, legendarni Englez Piter Šilton u Italiji 1990, Dino Zof iz Italije u Španiji 1982. i Tunižanin Ali Bumnijel u Nemačkoj 2006.

'Nisam još za staro gvožđe'

Edin Džeko je važan igrač reprezentacije već skoro dve decenije, a debitovao je 2007. za Bosnu i Hercegovinu.

Svake godine je bio strelac u nacionalnom dresu, a dosad je sakupio 147 nastupa i 73 gola.

Do prethodne sezone bio je efikasan i na klupskom nivou i redovno je postizao dvocifren broj golova po sezoni.

Prošlog leta se vratio u italijansku Seriju A i potpisao za Fiorentinu, a tada je odbacio navode da usporava zbog godina.

„Godine nisu bitne. Nisam još za staro gvožđe", rekao je tada.

„Iza svega ovoga stoji rad koji kao 39-godišnjak moram da ulažem, čak i veći od drugih igrača.

„Osećam se dobro, radimo jako i to će nam doneti rezultat kasnije", dodao je.

Džeku u Fjorentini nije uspelo pošto je brzo postao prekobrojan u klubu, a nije postigao nijedan gol na 11 nastupa u Seriji A.

Ali, u januaru je otišao u Šalke, koji nastupa u drugom rangu nemačkog fudbala, i ponovo se vratio u formu, možda baš na vreme pred Mundijal.

Postigao je šest golova na osam mečeva, što je pokrenulo pitanja o budućnosti njegove karijere.

„Slušaću telo tokom leta, ali sada se osećam jako dobro i još postižem golove", rekao je Džeko.

Ukoliko pomogne Bosni da se kvalifikuje na Svetsko prvenstvo, verovatno će odložiti osluškivanje tela makar na kratko.

(BBC News, 03.27.2026)