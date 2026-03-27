Smrt studentkinje Filozofskog fakulteta: Šta znamo do sada

Devojka je bila stara oko 25 godina, naveli su iz MUP-a, a Filozofski fakultet potvrdio je da je bila njihova studentkinja.

Ulaz u Filozofski fakultet u Beogradu
Plato Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta uveče postao je poprište tragedije u kojoj je pronađeno telo devojke, a tačne okolnosti još nisu u potpunosti razjašnjene.

Oko 22:40 časova na petom spratu zgrade fakulteta zapaljeno je više sprejeva i petardi, posle čega je devojka skočila kroz prozor na plato ispred i izgubila život, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Preminula devojka imala je 25 godina, procenila je policija tokom uviđaja.

Bila je studentkinja Filozofskog fakulteta.

Čim je došlo do nesreće „nadležni organi su odmah obavešteni, posle čega su izašli na lice mesta", navodi se u saopštenju fakulteta objavljenom u petak, 27. marta.

„U toku je istraga, a Fakultet u potpunosti sarađuje sa nadležnim institucijama i pružiće svu potrebnu podršku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja", dodali su.

Dan posle tragedije u zgradu fakulteta ušli su službenici Uprave kriminalističke policije (UKP) i Višeg javnog tužilaštva (VJT), a VJT je naložilo pokretanje istrage.

VJT je Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP-a uputilo i zahtev za prikupljanje informacija zbog „postojanja osnova sumnje na propuste dekana i drugih zaposlenih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu", saopštili su iz tog tužilaštva.

„Takođe naloženo je da se proveri da li je fakultet imao funkcionalno savetovalište i protokole za pomoć studentima u krizi i da li su ti mehanizmi bili dostupni studentima, kao i da li je stradala osoba prethodno prijavljivala psihičke probleme nadležnim službama fakulteta", dodali su.

Cveće na mestu nesreće
Cveće na mestu nesreće ispred Filozofskog fakulteta

O incidentu se oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da mu je „veoma žao i izuzetno teško zbog ovako tragične smrti jedne mlade osobe".

„Pravda je najvažnija", dodao je za list Blic.

Saučešće zbog smrti koleginice njenoj porodici izjavili su i studenti Filozofskog fakulteta u blokadi.

Kako kažu, neće iznositi i komentarisati okolnosti pod kojima se incident dogodio zbog poštovanja prema njenoj porodici, ali će se oglasiti posebno „o načinu na koji je ovaj događaj predstavljen u pojedinim medijima".

Plato ispred Filozofskog fakulteta
Ispred Filozofskog cveće i kamera, bez policije

Predrag Vujić, BBC novinar

Plato ispred Filozofskog fakulteta u centru Beograda u petak u ranim popodnevnim satima bio je potpuno pust.

Nekoliko buketa cveća i stativ sa televizijskom kamerom upućivali su da se nešto desilo na ovom mestu sa kojeg su poticale neke značajne studentske pobune u novijoj istoriji Srbije.

Vidljivog prisustva policije nema, a prolaznici po kišnom vremenu užurbano prolaze tuda.

Cveće ispred fakulteta
Radenko Resanović, načelnik Policijske stanice Stari grad, naglasio da je za svaku osudu nepropisno korišćenje pirotehničkih sredstava, koja mogu da ugroze živote ljudi i dovedu do teških posledica.

(BBC News, 03.27.2026)

Trampovo novo iznenađenje - posle pretnji, opet odložio napade na Iran

Trampovo novo iznenađenje - posle pretnji, opet odložio napade na Iran

BBC News pre 8 sati
Hoće li Edin Džeko postati jedan od najstarijih učesnika Mundijala

Hoće li Edin Džeko postati jedan od najstarijih učesnika Mundijala

BBC News pre 1 satjoš 1 povezana
Lokalni izbori u Srbiji, 10 novih trka: Ko, gde, kada i kakva je uloga 'fantomskih lista'

Lokalni izbori u Srbiji, 10 novih trka: Ko, gde, kada i kakva je uloga 'fantomskih lista'

BBC News pre 1 sat
Nestanak devojčice Danke Ilić: Šta je poznato, a šta ne

Nestanak devojčice Danke Ilić: Šta je poznato, a šta ne

BBC News pre 4 sati
Lukašenko poklonio pušku Kimu Džongu Unu: 'Da vam se nađe ako dođu neprijatelji'

Lukašenko poklonio pušku Kimu Džongu Unu: 'Da vam se nađe ako dođu neprijatelji'

BBC News pre 2 sata
BBC News

Direktor policije Vasiljević o tragediji na Filozofskom fakultetu, otkrio šta je policija zatekla po dolasku na lice mesta

Direktor policije Vasiljević o tragediji na Filozofskom fakultetu, otkrio šta je policija zatekla po dolasku na lice mesta

Blic pre 2 minuta
Direktor policije Dragan Vasiljević o tragediji na Filozofskom fakultetu: „Policija sumnja na pad sa visine, istražuju se…

Direktor policije Dragan Vasiljević o tragediji na Filozofskom fakultetu: „Policija sumnja na pad sa visine, istražuju se okolnosti i bezbednost fakulteta“

Dnevnik pre 2 minuta
Smrt studentkinje Filozofskog fakulteta: Šta znamo do sada

Smrt studentkinje Filozofskog fakulteta: Šta znamo do sada

Danas pre 18 minuta
Smrt studentkinje Filozofskog fakulteta: Šta znamo do sada

Smrt studentkinje Filozofskog fakulteta: Šta znamo do sada

Radio 021 pre 18 minuta
Smrt studentkinje Filozofskog fakulteta: Šta znamo do sada

Smrt studentkinje Filozofskog fakulteta: Šta znamo do sada

Južne vesti pre 17 minuta
Uživo: Direktor policije se obraća povodom smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu

Uživo: Direktor policije se obraća povodom smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu

Telegraf pre 7 minuta
Istraga o pogibiji studentkinje: Pokrenuti procesi - oglasio se Vučić, studenti izdali saopštenje

Istraga o pogibiji studentkinje: Pokrenuti procesi - oglasio se Vučić, studenti izdali saopštenje

Pravda pre 32 minuta
Povezane vesti »

Delegacija Saveta Evrope o poseti Srbiji: U fokusu novosadska tragedija, Mrdićevi zakoni, lokalni izbori

Delegacija Saveta Evrope o poseti Srbiji: U fokusu novosadska tragedija, Mrdićevi zakoni, lokalni izbori

Insajder pre 17 minuta
Delegacija SE: Novosadska tragedija, Mrdićevi zakoni, izbori

Delegacija SE: Novosadska tragedija, Mrdićevi zakoni, izbori

Beta pre 12 minuta
Koizvestioci Saveta Evrope nakon posete Beogradu: U fokusu pravosudni zakoni, istraga u Novom Sadu i izborni standardi

Koizvestioci Saveta Evrope nakon posete Beogradu: U fokusu pravosudni zakoni, istraga u Novom Sadu i izborni standardi

Nedeljnik pre 17 minuta
Direktor policije Vasiljević o tragediji na Filozofskom fakultetu, otkrio šta je policija zatekla po dolasku na lice mesta

Direktor policije Vasiljević o tragediji na Filozofskom fakultetu, otkrio šta je policija zatekla po dolasku na lice mesta

Blic pre 2 minuta
Delegacija SE o poseti Srbiji: U fokusu novosadska tragedija, Mrdićevi zakoni, lokalni izbori

Delegacija SE o poseti Srbiji: U fokusu novosadska tragedija, Mrdićevi zakoni, lokalni izbori

Serbian News Media pre 17 minuta