Smrt studentkinje Filozofskog fakulteta: Šta znamo do sada

Plato Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta uveče postao je poprište tragedije u kojoj je pronađeno telo devojke, a tačne okolnosti još nisu u potpunosti razjašnjene.

Oko 22:40 časova na petom spratu zgrade fakulteta zapaljeno je više sprejeva i petardi, posle čega je devojka skočila kroz prozor na plato ispred i izgubila život, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Preminula devojka imala je 25 godina, procenila je policija tokom uviđaja.

Bila je studentkinja Filozofskog fakulteta.

Čim je došlo do nesreće „nadležni organi su odmah obavešteni, posle čega su izašli na lice mesta", navodi se u saopštenju fakulteta objavljenom u petak, 27. marta.

„U toku je istraga, a Fakultet u potpunosti sarađuje sa nadležnim institucijama i pružiće svu potrebnu podršku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja", dodali su.

Dan posle tragedije u zgradu fakulteta ušli su službenici Uprave kriminalističke policije (UKP) i Višeg javnog tužilaštva (VJT), a VJT je naložilo pokretanje istrage.

VJT je Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP-a uputilo i zahtev za prikupljanje informacija zbog „postojanja osnova sumnje na propuste dekana i drugih zaposlenih u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu", saopštili su iz tog tužilaštva.

„Takođe naloženo je da se proveri da li je fakultet imao funkcionalno savetovalište i protokole za pomoć studentima u krizi i da li su ti mehanizmi bili dostupni studentima, kao i da li je stradala osoba prethodno prijavljivala psihičke probleme nadležnim službama fakulteta", dodali su.

Fonet Cveće na mestu nesreće ispred Filozofskog fakulteta

O incidentu se oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da mu je „veoma žao i izuzetno teško zbog ovako tragične smrti jedne mlade osobe".

„Pravda je najvažnija", dodao je za list Blic.

Saučešće zbog smrti koleginice njenoj porodici izjavili su i studenti Filozofskog fakulteta u blokadi.

Kako kažu, neće iznositi i komentarisati okolnosti pod kojima se incident dogodio zbog poštovanja prema njenoj porodici, ali će se oglasiti posebno „o načinu na koji je ovaj događaj predstavljen u pojedinim medijima".

Ispred Filozofskog cveće i kamera, bez policije

Predrag Vujić, BBC novinar

Plato ispred Filozofskog fakulteta u centru Beograda u petak u ranim popodnevnim satima bio je potpuno pust.

Nekoliko buketa cveća i stativ sa televizijskom kamerom upućivali su da se nešto desilo na ovom mestu sa kojeg su poticale neke značajne studentske pobune u novijoj istoriji Srbije.

Vidljivog prisustva policije nema, a prolaznici po kišnom vremenu užurbano prolaze tuda.

Radenko Resanović, načelnik Policijske stanice Stari grad, naglasio da je za svaku osudu nepropisno korišćenje pirotehničkih sredstava, koja mogu da ugroze živote ljudi i dovedu do teških posledica.

