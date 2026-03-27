Trampovo novo iznenađenje - posle pretnji, opet odložio napade na Iran

Tramp i američki ministar odbrane Pit Hegset

Američki predsednik Donald Tramp ne prestaje da iznenađuje izjavama o ratu protiv Irana koji traje mesec dana.

Posle žestoke pretnje da će SAD postati „najgora noćna mora Iranu ako ne prestane na mir", samo nekoliko sati kasnije je rekao da odlaže planove za početak uništavanja iranskih energetskih postrojenja za još 10 dana, tvrdeći da razgovori sa Teheranom „teku veoma dobro“.

To znači da je sada rok 6. april.

Ali niko iz Irana do sada nije potvrdio da se dijalog zaista vodi, štaviše tvrde da nikakvog razgovora Teherana i Vašingtona nema.

Na sastanku Trampovog kabineta, njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof potvrdio je da su SAD poslale Iranu mirovni plan od 15 tačaka.

Međutim, Teheran je ranije rekao da čeka da Vašington odgovori na njegove uslove za prekid vatre.

Tramp je prethodno izneo tvrdnju da su iranska mornarica i avijacija je „potpuno" zbrisana, a u američkim napadima je uništeno „gotovo 90 odsto" iranskih lansera raketa i „verovatno više od 90 odsto" projektila koje imaju.

U slučaju da Teheran ne pristane na uslove primirja, Amerika će „nastaviti da ih raznosi bez zadrške i pauze", poručio je.

Šta je predložio Vašington, a šta Teheran?

Amerika je preko posrednika Pakistana, dostavila Teheranu mirovni plan od 15 tačaka, prema kojem bi Iran, između ostalog, trebalo da demontira nuklearna postrojenja, a zauzvrat bi mu bile ukinute sankcija.

Tokom 12-dnevnog sukoba Izraela i Amerike protiv Irana u junu 2025, američke snage su gađale iranska nuklearna postrojenja moćnim bombama.

Tramp je tada tvrdio da je iranski nuklearni potencijal „uništen".

Izrael i Amerika uporno tvrde da Iran godinama nastoji da napravi nuklearno oružje i da stoga predstavlja pretnju, a iz Irana su odlučno uzvraćali da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopski.

Mediji su preneli neke od tačaka američkog predloga:

Civilna nuklearna saradnja

Smanjenje iranskog nuklearnog programa, što bi nadzirala Međunarodna agencija za atomsku energiju

Iran da se obaveže da će ograničiti broj raketa i njihovog dometa

Slobodan prolaz brodova kroz Ormuski moreuz

Predaja obogaćenog uranijuma Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju

Prestanak finansiranja Hamasa, Hezbolaha i Huta

Ukidanje međunarodnih sankcija Iranu

Iran je odbacio ovaj predlog, nazivajući ga „maksimalističkim" i „nerealnim".

Umesto toga, Teheran je izneo svoje zahteve, koje je prenela državna televizija:

potpuna obustava neprijateljske „agresije i ubijanja"

utvrđivanje jasnih mehanizama za sprečavanje novog rata protiv Irana

garancije da će Iranu biti isplaćena jasno definisana ratna odšteta

obustavljanje svih ratova na svim frontovima širom Bliskog istoka

međunarodno priznanje i garancije da će Iran imati pravo suvereniteta u Ormuskom moreuzu

Izrael tvrdi da je ubio još jednog visokog iranskog komandira

Izrael je 26. marta objavio da je ubio iranski mornarički komandant Ali Reza Tangsirija, koji je nadgledao blokadu Ormuskog moreuza, vitalnog pomorskog puta za prevoz nafte i tečnog gasa, koji potpuno kontroliše Iran.

„Ubistvo Tangsirija je još jedan je primer saradnje Izraela i Amerike", smatra izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Iran još nije komentarisao izraelske tvrdnje o Tangsiriju.

Ako se ova informacija ispostavi kao tačna to će biti još jedan u nizu visokopozicioniranih iranskih zvaničnika koji je ubijen od početka američko-izraelskih napada na Iran.

Prvog dana napada, 28. februara, u američko-izraelskom napadu ubijen je iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei.

Još jedan težak udarac za Iran bilo je ubistvo Alija Laridžanija, jednog od najiskusnijih i najuticajnijih kreatora politike Teherana.

Potom je potvrđeno da su ubijeni i ministar obaveštajnih poslova Ismail Hatib, kao i ministar odbrane Aziz Nasirzade.

Uprkos svim ovim gubicima u vrhu rukovodstva, Iran i dalje pruža jak otpor Americi i Izraelu, napada zemlje u Perijskom zalivu u kojima Amerika ima vojne baze i koje su američki saveznici, a i uspešno blokira Ormuski moreuz.

Ormuski moreuz i cena nafte

Kroz Ormuski moreuz, uski morski kanal širine 33 kilometra, prolazi oko 20 odsto svetske nafte za izvoz, ali je transport onemogućen usled rata i zatvaranja tog važnog morskog puta.

Sve to utiče na cene nafte.

Ako dostigne 150 dolara po barelu, to će izazvati globalnu recesiju, rekao je prethodno Lari Fink, šef američkog finansijskog giganta Blekrok, za BBC.

Ako cene nafte ostanu visoke, to će imati „duboke implikacije“ po svetsku privredu, dodao je.

Blekrok je finansijski kolos, koji kontroliše imovinu vrednu 14 biliona dolara i jedan je od najvećih investitora u mnoge od najvećih svetskih kompanija.

Prethodno je Fatih Birol, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju, upozorio je da bi rat na Bliskom istoku mogao bi da izazove energetsku krizu goru od one iz 1970-ih i uporedivu sa početnim uticajima ruske invazije na Ukrajinu 2022.

„Mnogi od nas se sećaju dve uzastopne krize u snabdevanju naftom 1970-ih... u to vreme, u svakoj od kriza, svet je gubio oko pet miliona barela dnevno, obe zajedno, 10 miliona barela dnevno“, rekao je Birol.

„Do danas smo gubili 11 miliona barela dnevno, dakle više nego dva velika naftna šoka zajedno.“

Nijedna zemlja, nastavio je, „neće biti imuna“ na posledice krize na snabdevanje energentima, upozorio je.

Pitanje slobode plovidbe kroz Ormuski moreuz istaknuto je u planu od 15 tačaka za okončanje rata koji je Bela kuća poslala Iranu preko Pakistana.

Ali dok ne bude postignut dogovor, što se sada čini prilično daleko, Iran jasno stavlja do znanja da će nastaviti strogu kontrolu Ormuskog moreuza.

Iranski Savet odbrane saopštio je ranije da je „jedini način da zemlje koje nisu neprijateljske“ prođu kroz Ormuski moreuz „koordinacija sa Iranom“.

„Svaki pokušaj neprijatelja da napadne iranske obale ili ostrva“ dovešće do toga da „svi pristupni putevi“ u Zalivu i priobalnim područjima budu „minirani raznim vrstama pomorskih mina, među kojima i plutajuće mine koje mogu da se postave sa obale“, saopštili su iz Saveta.

(BBC News, 03.27.2026)